Тигипко и Хорошковский рассматривались как кандидаты на премьера, - заместитель Ермака
Об этом в интервью каналу "Украина 24" сказал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, сообщает Лига .
"Называлось фамилия Тигипко, называлась фамилия Хорошковского. Эти кадры рассматривались (на должность премьер-министра, - ред.), диалог был, он был закрытым, президент сам вел этот диалог и может ответить в деталях о том, как и почему он принимал это решение ", - сказал он.
Трофимов отметил, что, по его мнению, решение по Денису Шмыгалю было правильным, потому что он "отвечает и профилю, и компетенции".
"В случае Дениса Анатольевича я считаю это правильным решением. Оно очень командное. И я уверен, что не будет создана искусственная борьба между премьером и президентом", - сказал он.
Заместитель главы ОП добавил, что не замечал подобной борьбы между Гончаруком и Зеленским: "Я не наблюдал за ним какого-го непрезидентского вектора".
- Напомним, парламент проголосовал за назначение новым главой Кабинета Министров Дениса Шмыгаля.
- 4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение новых членов правительства . Часть министров в правительстве Дениса Шмыгаля остались от предыдущего состава Кабинета министров.
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