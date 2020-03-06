Тигипко и Хорошковский рассматривались как кандидаты на премьера, - заместитель Ермака

6 марта, 2020, 21:17

Бизнесмены Сергей Тигипко и Валерий Хорошковский рассматривались в качестве кандидатур на должность премьер-министра Украины

Об этом в интервью каналу "Украина 24" сказал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, сообщает Лига .

"Называлось фамилия Тигипко, называлась фамилия Хорошковского. Эти кадры рассматривались (на должность премьер-министра, - ред.), диалог был, он был закрытым, президент сам вел этот диалог и может ответить в деталях о том, как и почему он принимал это решение ", - сказал он.

Трофимов отметил, что, по его мнению, решение по Денису Шмыгалю было правильным, потому что он "отвечает и профилю, и компетенции".

"В случае Дениса Анатольевича я считаю это правильным решением. Оно очень командное. И я уверен, что не будет создана искусственная борьба между премьером и президентом", - сказал он.

Заместитель главы ОП добавил, что не замечал подобной борьбы между Гончаруком и Зеленским: "Я не наблюдал за ним какого-го непрезидентского вектора".