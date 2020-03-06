Три новые точки разведения сил будут обсуждаться в Минске, - Кулеба
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть", сообщает Укринформ.
"У нас есть три дополнительные точки, где мы хотим проводить разведения, они обсуждаются. 11 марта должно состояться очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, где эта дискуссия будет продолжена", - сказал Кулеба.
Он добавил, что мы "очень четко и планово" идем путем реализации инициатив Зеленского, направленных на установление мира в Украине.
"Но самое главное, что мир - это восстановление территориальной целостности (Украины), мы всегда должны об этом помнить. Но мы не имеем дело с легким партнером - будем разговаривать, будем искать решения, потому что наша цель в конечном итоге - это именно наше государство ", - отметил глава МИД.
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