Три новые точки разведения сил будут обсуждаться в Минске, - Кулеба

6 марта, 2020, 09:32

Дискуссия по трем следующим точкам разведения войск в зоне конфликта на Донбассе будет продлена на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть", сообщает Укринформ.

"У нас есть три дополнительные точки, где мы хотим проводить разведения, они обсуждаются. 11 марта должно состояться очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, где эта дискуссия будет продолжена", - сказал Кулеба.

Он добавил, что мы "очень четко и планово" идем путем реализации инициатив Зеленского, направленных на установление мира в Украине.

"Но самое главное, что мир - это восстановление территориальной целостности (Украины), мы всегда должны об этом помнить. Но мы не имеем дело с легким партнером - будем разговаривать, будем искать решения, потому что наша цель в конечном итоге - это именно наше государство ", - отметил глава МИД.