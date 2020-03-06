Петр Порошенко: Суд обязал ГБР закрыть дело и открыть производство против Дубинского за ложное сообщение о преступлении

6 марта, 2020, 11:32

Шевченковский суд принял решение в ГБР рассмотреть и закрыть дело, а также возбудить уголовное производство против его инициатора за ложное сообщение о преступлении

Об этом сообщил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко под стенами ГБР, где проходит акция против политических преследований.

"Мы сегодня по традиции с хорошими новостями. Вчера суд принял, а только что мы получили решение суда, по которому обязуется ГБР рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня на 10:00 приглашен сюда решением об анализе уплаты налогов, который был предоставлен марионеткой Коломойского, который называется "Мама любит скорость", - отметил Порошенко.

Он сказал, что ГБР обязали открыть против Дубинского производство.

"И второе решение, которое обязывает ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении. И сегодня мы здесь с моей юридической командой для того, чтобы сообщить это. Потому что они боятся и прячутся, они не приходят на суд. И решением суда мы их обязываем это сделать. А если они этого не сделают - будут нести уголовную ответственность. Нас много, народ с нами и точно им это докажем, потому что их ничего не спасет", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что нужно искоренять реванш.

"Мы собираемся для того, чтобы искоренять образцы реванша, символом которых является назначенній Бабиков или Бибиков, адвокат Януковича, который внес дух Януковича в ГБР, разрушает независимость следователей и правоохранительных органов", - подчеркнул Порошенко.