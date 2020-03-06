Спирт, перекись водорода и глицерин: в ВОЗ рассказали, как сделать антисептик своими руками
Об этом сообщает "Укринформ".
Документ с подробными инструкциями содержит несколько вариантов приготовления средства личной гигиены.
Для приготовления 1 л геля, что является оптимальным вариантом для домашних условий или локальной аптеки, необходимо использовать 833,3 мл этилового спирта, 41,7 мл перекиси водорода, 14,5 мл глицерина. Эти ингредиенты необходимо растворить с добавлением необходимого количества кипяченой или дистиллированной воды и хранить в герметичной емкости.
Приготовленный антисептик можно разлить в емкости меньшего объема для удобства использования.
Во многих странах Европы и мира в связи с распространением панических настроений среди населения, спекуляций и неэффективных действий власти ощущается нехватка средств защиты, которые могут предотвращать заражение коронавируса и распространению эпидемии. Особенно речь идет о антисептиках, масках и респираторы.
- Напомним, 4 марта из Украины в Румынию пытались перевезти контрабандой более 3,5 тыс. медицинских масок
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