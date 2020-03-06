Советую посмотреть "Слугу народа", потому что оно идет по тому сценарию, - Арьев о сотрудничестве с МВФ и Западом

6 марта, 2020, 10:36

Народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев на митинге возле ГБР рассказал, что отношения Украины с МВФ и западными партнерами в последние дни развиваются точно по сценарию, описанному в сериале "Слуга народа"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Кстати, я вам очень советую посмотреть сериал "Слуга народа", потому что там, кажется, все это написано - чисто из того, чтобы понимать, как все происходит, потому что оно все идет по тому сценарию. Потому что за последние два дня - помните, кто там смотрел эпизод, когда Голобородько разговаривал с МВФ, говорил: "пошли вы в ж .." и бросал бумаги? Так вот, за последние 2 дня произошло именно посылание МВФ, наших западных партнеров туда, куда посылал их герой (сериала) Голобородько", - сказал Арьев.

"К большому сожалению, это происходит, но есть разница: в сериале все происходит по киношному сценарию. А здесь - реальность. И нынешний сценарий написали в Кремле. И мы в данном случае можем вмешаться для того, чтобы потом на остатках того, что останется на съемочной площадке, навести порядок. К большому сожалению, у нас очень большие проблемы впереди для государства Украина", - резюмировал нардеп.