Советую посмотреть "Слугу народа", потому что оно идет по тому сценарию, - Арьев о сотрудничестве с МВФ и Западом
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Кстати, я вам очень советую посмотреть сериал "Слуга народа", потому что там, кажется, все это написано - чисто из того, чтобы понимать, как все происходит, потому что оно все идет по тому сценарию. Потому что за последние два дня - помните, кто там смотрел эпизод, когда Голобородько разговаривал с МВФ, говорил: "пошли вы в ж .." и бросал бумаги? Так вот, за последние 2 дня произошло именно посылание МВФ, наших западных партнеров туда, куда посылал их герой (сериала) Голобородько", - сказал Арьев.
"К большому сожалению, это происходит, но есть разница: в сериале все происходит по киношному сценарию. А здесь - реальность. И нынешний сценарий написали в Кремле. И мы в данном случае можем вмешаться для того, чтобы потом на остатках того, что останется на съемочной площадке, навести порядок. К большому сожалению, у нас очень большие проблемы впереди для государства Украина", - резюмировал нардеп.
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