Смолий признал правдивость "пленок Гончарука"
6 марта, 2020, 15:24
Глава Национального банка Яков Смолий признал, что запись разговора руководства НБУ и Алексея Гончарука, который занимал пост премьера, является настоящей
Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус".
Как отметил Смолий, некоторые фрагменты разговора смонтированы.
"Но в основном запись, которую обнародовали, соответствует тому, что происходило на встрече в Кабмине", - сказал он.
Смолий считает, что запись разговора была сделана во время встречи в Кабинете министров. При этом он заявил, что не знает, кто записывал разговор.
- Напомним, что 15 января в YouTube была опубликована аудиозапись с якобы разговором Гончарука с заместителем главы Национального банка Екатериной Рожковой, заместителем руководителя Офиса президента Юлией Ковалив и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.
- В Кабинете министров уже опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении.
- 15 января народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук подтвердила факт голосования в парламентской фракции об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.
- В сети опубликовали третью часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.
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