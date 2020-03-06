Смолий признал правдивость "пленок Гончарука"

6 марта, 2020, 15:24

Глава Национального банка Яков Смолий признал, что запись разговора руководства НБУ и Алексея Гончарука, который занимал пост премьера, является настоящей

Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус".

Как отметил Смолий, некоторые фрагменты разговора смонтированы.

"Но в основном запись, которую обнародовали, соответствует тому, что происходило на встрече в Кабмине", - сказал он.

Смолий считает, что запись разговора была сделана во время встречи в Кабинете министров. При этом он заявил, что не знает, кто записывал разговор.