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Espreso.tvОбществоСмолий признал правдивость "пленок Гончарука"

Смолий признал правдивость "пленок Гончарука"


фото: НБУ
Глава Национального банка Яков Смолий признал, что запись разговора руководства НБУ и Алексея Гончарука, который занимал пост премьера, является настоящей

Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус".

Как отметил Смолий, некоторые фрагменты разговора смонтированы.

"Но в основном запись, которую обнародовали, соответствует тому, что происходило на встрече в Кабмине", - сказал он.

Смолий считает, что запись разговора была сделана во время встречи в Кабинете министров. При этом он заявил, что не знает, кто записывал разговор.

  • Напомним, что 15 января в YouTube была опубликована аудиозапись с якобы разговором Гончарука с заместителем главы Национального банка Екатериной Рожковой, заместителем руководителя Офиса президента Юлией Ковалив и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.
  • В Кабинете министров уже опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении.
  • 15 января народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук подтвердила факт голосования в парламентской фракции об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.
  • В сети опубликовали третью часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.
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