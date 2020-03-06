Смертник подорвал себя возле посольства США в Тунисе

6 марта, 2020, 14:29

Неизвестный взорвал себя у здания посольства США в Тунисе

Об этом сообщает Mirror.

"Вероятный смертник подорвался возле посольства США в Тунисе", - говорится в публикации.

Считается, что взрыв произошел в 150 метрах от стен американского диппредставительства посольства в столице Туниса.

На снимках с места инцидента видно обломки транспортного средства, разбросанные на дороге.

Пока неизвестно, есть ли жертвы или раненые среди других людей.

Полиция оцепила место взрыва.

Детали инцидента выясняются.