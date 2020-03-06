Смертник подорвал себя возле посольства США в Тунисе
6 марта, 2020, 14:29
Неизвестный взорвал себя у здания посольства США в Тунисе
Об этом сообщает Mirror.
"Вероятный смертник подорвался возле посольства США в Тунисе", - говорится в публикации.
Считается, что взрыв произошел в 150 метрах от стен американского диппредставительства посольства в столице Туниса.
На снимках с места инцидента видно обломки транспортного средства, разбросанные на дороге.
Пока неизвестно, есть ли жертвы или раненые среди других людей.
Полиция оцепила место взрыва.
Детали инцидента выясняются.
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