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Espreso.tvОбществоСмертник подорвал себя возле посольства США в Тунисе

Смертник подорвал себя возле посольства США в Тунисе


фото: reuters
Неизвестный взорвал себя у здания посольства США в Тунисе

Об этом сообщает Mirror.

"Вероятный смертник подорвался возле посольства США в Тунисе", - говорится в публикации.

Считается, что взрыв произошел в 150 метрах от стен американского диппредставительства посольства в столице Туниса.

На снимках с места инцидента видно обломки транспортного средства, разбросанные на дороге.

Пока неизвестно, есть ли жертвы или раненые среди других людей.

Полиция оцепила место взрыва.

Детали инцидента выясняются.

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