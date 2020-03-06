Шмыгаль говорит, что видел Ахметова только по телевизору, - заместитель Ермака

6 марта, 2020, 22:31

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов заявил, что новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль является профессиональным и порядочным человеком и "никому ничего не должен", несмотря на работу в структуре одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины

Об этом он сказал в интервью Украине 24 передает "Интерфакс-Украина".

"Шмыгаль является примером успешной школы менеджмента в сочетании с личными качествами человека, и назвал его "крайне порядочным, честным человеком", который за короткий срок сумел хорошо себя проявить и выстроить системную работу как на посту главы Ивано-Франковской ОГА, так и вице-премьера развития общин и территорий. Как бы то ни было, он выходец из "школы ДТЭК". Не из точки зрения рекламы, но есть две такие "школы", которые славятся хорошими кадрами: это ДТЭК и "Приват". Мне кажется, в свое время они дали максимальнео количество на рынке, в бизнесе каких-то кадров, которые были очень успешными ", - сказал Трофимов.

Комментируя точку зрения, что Шмыгаль каким-то образом может быть подвержен влиянию крупных бизнесменов в связи с его прошлой работой, Трофимов отметил, что Шмыгаль ему говорил, что Ахметова никогда не видел, только по телевизору.

Первый заместитель главы ОП считает, что если человек профессионал, работал в какой-то структуре, и он "никому ничего не должен", то и "не должен никому ничего объяснять".

"Но так как мы в политике, то всегда пытаются что-то привязать, приклеить, придумать, и убрать фокус с того, что человек профессиональный, грамотный и компетентный. Об этом речь всегда идет, потому что президент лишил политического порядка колоссальное количество политических игроков. Практически всех, если быть откровенными. Они остались без информационного поля, все повестки дня. Они себя все дискредитировали ", - сказал он.

Трофимов добавил, что единственным рычагом влияния, участия в политических процессах осталась какая-то информационная война.