Сенатор-демократ Элизабет Уоррен вышла с президентской гонки в США

6 марта, 2020, 10:54

Сенатор-демократ из штата Массачусетс Элизабет Уоррен объявила, что выходит с президентской гонки в США

По словам Уоррен, она не смогла найти золотую середину в условиях, когда однопартийцы заняли две крайние позиции, сообщает DW.

"Когда я во все это только впутывалась, мне говорили, что полосы для движения только две. Я думала, что все равно есть пространство для проведения кампании несколько иного рода. Видимо, оказалось, что это не так", - отметила она.

При этом сенатор не уточнила, кого из соперников - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса или бывшего вице-президента Джо Байдена - она поддержит. Политик пообещала, что примет соответствующее решение позже.

В течение нынешней кампании Элизабет Уоррен, центральным тезисом которой была борьба с коррупцией, оставалась основным конкурентом Сандерса в левом спектре Демократической партии.

Таким образом, теперь в борьбе за выдвижение фактически остались только два основных соперника - Байден и Сандерс.

Накануне "супервторника" свои кандидатуры сняли сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане и первый открытый гей среди кандидатов Пит Буттеджедж. После этого они официально поддержали Байдена.

После "супервторника" свою кандидатуру снял и миллиардер, медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который поддержал Байдена.

Напомним, в так называемый "супервторник" бывший вице-президент США Джо Байден победил в десяти штатах на праймериз Демократической партии, но сенатор Берни Сандерс выиграл в самом большом - Калифорнии.

Накануне президент Дональд Трамп посоветовал Элизабет Уоррен снять кандидатуру в пользу Сандерса.