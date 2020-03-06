Сенатор-демократ Элизабет Уоррен вышла с президентской гонки в США
По словам Уоррен, она не смогла найти золотую середину в условиях, когда однопартийцы заняли две крайние позиции, сообщает DW.
"Когда я во все это только впутывалась, мне говорили, что полосы для движения только две. Я думала, что все равно есть пространство для проведения кампании несколько иного рода. Видимо, оказалось, что это не так", - отметила она.
При этом сенатор не уточнила, кого из соперников - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса или бывшего вице-президента Джо Байдена - она поддержит. Политик пообещала, что примет соответствующее решение позже.
В течение нынешней кампании Элизабет Уоррен, центральным тезисом которой была борьба с коррупцией, оставалась основным конкурентом Сандерса в левом спектре Демократической партии.
Таким образом, теперь в борьбе за выдвижение фактически остались только два основных соперника - Байден и Сандерс.
После "супервторника" свою кандидатуру снял и миллиардер, медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который поддержал Байдена.
Напомним, в так называемый "супервторник" бывший вице-президент США Джо Байден победил в десяти штатах на праймериз Демократической партии, но сенатор Берни Сандерс выиграл в самом большом - Калифорнии.
Накануне президент Дональд Трамп посоветовал Элизабет Уоррен снять кандидатуру в пользу Сандерса.
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