СБУ опровергла заявление якобы агента Сугерея, который рассказал подробности ликвидации боевика "Гиви"

6 марта, 2020, 16:22

В Службе безопасности подчеркнули, что Олег Сугерий не служит и никогда не служил в организации

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба СБУ.

"Учитывая распространение в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ по спецоперации по ликвидации командира батальона сепаратистов "Сомали" Михаила Толстых, также известного как "Гиви", сообщаем, что Олег Сугерий не служит и никогда не служил в Службе безопасности Украины", - говорится в сообщении.

"Просим журналистов не распространять ложную информацию и тщательно проверять собственные источники", - добавили в службе.