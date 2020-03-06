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Espreso.tvОбществоСБУ опровергла заявление якобы агента Сугерея, который рассказал подробности ликвидации боевика "Гиви"

СБУ опровергла заявление якобы агента Сугерея, который рассказал подробности ликвидации боевика "Гиви"

В Службе безопасности подчеркнули, что Олег Сугерий не служит и никогда не служил в организации

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба СБУ.

"Учитывая распространение в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ по спецоперации по ликвидации командира батальона сепаратистов "Сомали" Михаила Толстых, также известного как "Гиви", сообщаем, что Олег Сугерий не служит и никогда не служил в Службе безопасности Украины", - говорится в сообщении.

"Просим журналистов не распространять ложную информацию и тщательно проверять собственные источники", - добавили в службе.

  • Напомним, 5 марта одно из изданий опубликовало интервью с якобы агентом СБУ Олегом Сугереем, что рассказал об уничтожении главаря боевиков "Гиви"
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