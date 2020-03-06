Рябошапка подписывал незаконные ходатайства о приводе Порошенко на допрос, - Новиков

Об этом он заявил в эфире "Красная линия с Сергеем Высоцким", передает Еспресо.TV.

"Ситуация со многими делами, которые называли разные люди "делом против Порошенко ". Потому что ни в одном из них он не является подозреваемым. Даже придумали такое специальное слово фигурант, чтобы маскировать тот факт, что его везде приглашают в качестве свидетеля. И при этом не дают пользоваться теми правами, которые в нормальном случае относятся стороне защиты, делая вид, что он свидетель. Хотя заявления Портнова или Дубинского формулируются строго: "Порошенко сделал то и то - посадите его". Рябошапка участвовал, не знаю насколько он это знал. Но он подписывал абсолютно незаконные ходатайства о судебном приведении Петра Порошенко на допрос. Ходатайства были своеобразные ", - заявил Новиков.

Он добавил, что Рябошапка был главным элементом в этой истории, потому что без его подписи это не могло попасть в суд.

"То, как его отправили в отставку и с какой мотивацией - это очень знаковый сюжет. Для нас крайне важно, как эта ситуация воспринимается. Мне кажется, что с каждым месяцем, как эти сюжеты развиваются, она воспринимается все более и более адекватно", - сказал адвокат.