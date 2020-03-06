Рост мирового ВВП впервые за 10 лет замедлится до 1% в год из-за коронавируса
6 марта, 2020, 15:45
Эпидемия коронавируса разрушает глобальные цепочки поставок и ухудшает показатели сферы услуг, из-за чего рост глобального ВВП замедлится до 1%. В последний раз такой низкий ВВП был во время глобального финансового кризиса
Об этом свидетельствует обзор Института международных финансов (IIF).
Согласно прогнозу, рост мирового ВВП, скорее всего, будет примерно на уровне 1%. В прошлом году этот показатель составил почти 3%.
Наибольшее замедление экономики ждет Китай и США - страны снизили свои прогнозы по почти 6% до 4% и с 2% до чуть более 1% соответственно.
Кроме того, в обзоре уточняется, что еще до вспышки коронавируса отмечалось ослабление экономик Германии, Японии и других развивающихся стран.
Аналитики IIF считают, что последствия эпидемии будут зависеть от распространения коронавируса и мер по его сдерживанию.
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