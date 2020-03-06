Разумков хочет отменить в Раде пятничные выступления о "разном"

6 марта, 2020, 15:39

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает необходимым в новой редакции Регламента отменить выступления депутатов в разделе "разное" по пятницам, в которых они выступают на темы, не касающиеся обсуждаемых законопроектов

Об этом сообщает Укринформ .

"Хорошее предложение Руслана Алексеевича (Стефанчук, первого заместителя председателя ВР - ред.) - отменить "разное". В том формате, в котором оно есть на сегодня, это тратит и время, и лучше бы мы принимали законы. Поэтому думаю, что в новой редакции Регламента это нужно будет отразить ", - сказал Разумков.

Как известно, по пятницам с 13.00 до 14.00 депутаты выступают с трибуны по различным вопросам, по поводу которых они хотят высказаться. В Регламенте это называется "Раздел "Разное".