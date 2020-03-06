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Espreso.tvОбщество"Собирает брани, а не деньги": на таможне ответили на "наезд" Зеленского

"Собирает брани, а не деньги": на таможне ответили на "наезд" Зеленского


фото: comments.ua
В течение января-февраля Государственная таможенная служба не добавила в государственный бюджет 13 млрд грн из-за снижения импорта сырьевых товаров и укрепленной гривни

Об этом сообщила пресс-служба таможни.

В частности, в ведомстве уточняют, что взимают налоги с импорта товаров, то есть процент от стоимости ввозимого товара в Украину (за исключением льготных). В январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. налогооблагаемый импорт упал на $0,21 млрд, из-за чего в бюджет перечислено на $0,27 млрд меньше, объясняют в ведомстве.

Такое сокращение в Гостаможслужбе связывают с падением сырьевого импорта, который составляет 43% от общего объема импорта. Его падение объясняют, с одной стороны, накопленными в хранилищах запасами газа, поскольку были опасения, связанные с прекращением транзита с 1 января. С другой стороны, сократилось потребление газа в Украине из-за рекордно теплой зимы.

"На объемы такого импорта ... Таможня не влияет, зато влияют изменения конъюнктуры мировых рынков, социально-экономическая ситуация в стране, уровень доходов населения и промышленного производства", - отмечают в ведомстве.
Вторым ключевым фактором таможенных недопоступлений в Гостаможслужбе называют несоответствие заложенного правительством в госбюджете курса гривни (27 грн/$) и фактического курса в январе-феврале (23,68-24,57 грн/$).

Как отмечают в ведомстве, стоимость импортируемого товара в долларах не изменилась, а в гривне она снизилась. В результате сократилось количество налогов: в январе-феврале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го в гривне собрали меньше на 12,3%. При этом долларах поступления $1,9 млрд остались практически неизменными, уточняют в Гостаможслужбе.

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