"Собирает брани, а не деньги": на таможне ответили на "наезд" Зеленского
Об этом сообщила пресс-служба таможни.
В частности, в ведомстве уточняют, что взимают налоги с импорта товаров, то есть процент от стоимости ввозимого товара в Украину (за исключением льготных). В январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. налогооблагаемый импорт упал на $0,21 млрд, из-за чего в бюджет перечислено на $0,27 млрд меньше, объясняют в ведомстве.
Такое сокращение в Гостаможслужбе связывают с падением сырьевого импорта, который составляет 43% от общего объема импорта. Его падение объясняют, с одной стороны, накопленными в хранилищах запасами газа, поскольку были опасения, связанные с прекращением транзита с 1 января. С другой стороны, сократилось потребление газа в Украине из-за рекордно теплой зимы.
"На объемы такого импорта ... Таможня не влияет, зато влияют изменения конъюнктуры мировых рынков, социально-экономическая ситуация в стране, уровень доходов населения и промышленного производства", - отмечают в ведомстве.
Вторым ключевым фактором таможенных недопоступлений в Гостаможслужбе называют несоответствие заложенного правительством в госбюджете курса гривни (27 грн/$) и фактического курса в январе-феврале (23,68-24,57 грн/$).
Как отмечают в ведомстве, стоимость импортируемого товара в долларах не изменилась, а в гривне она снизилась. В результате сократилось количество налогов: в январе-феврале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го в гривне собрали меньше на 12,3%. При этом долларах поступления $1,9 млрд остались практически неизменными, уточняют в Гостаможслужбе.
- Напомним, 4 марта президент Украины с трибуны Верховной Рады рассказал, что считает провалы в работе таможни одной из крупнейших неудач правительства. " Таможня должна собирать не лайки в Фейсбуке, а средства в государственную казну ", - заявил президент.
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