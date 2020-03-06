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Espreso.tvОбщество"Погуляем на политических похоронах порохоботов и соросят", - Волошин заявляет, что здоров, но проведет 7 дней дома

"Погуляем на политических похоронах порохоботов и соросят", - Волошин заявляет, что здоров, но проведет 7 дней дома


фото: 5.ua
Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин сдал анализы на респираторные заболевания и сообщил, что здоров, однако результаты мазков еще не готовы. Проведет еще 7 дней дома

Об этом нардеп от фракции ОПЗЖ Олег Волошин написал в Facebook.

"Я абсолютно здоров, только что было официально подтверждено заведующей инфекционным отделением Александровской больницы. Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы негативные", - написал депутат.

Однако добавил:

"В Украине пока нет экспресс-тестов именно на коронавирус, так чтобы в соответствии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, побуду дома до следующего четверга, когда закончится 14 дней после моего 30-минутного общения с господином Райтцером. Если результаты анализов взятых у меня мазков будут раньше - значит, буду свободным человеком раньше. "

По словам нардепа, его шокировало "злорадство некоторых псевдожурналистов и поросят (союз порохоботов и соросят)".

"Могу им всем ответить: не дождетесь. Желаю им физического здоровья, долгих лет жизни (желательно в Канаде), но на их политических похоронах мы все скоро погуляем. Страна выздоравливает от вируса национализма и глобалистских перегибов. Вчерашнее голосование это показало", - отметил Волошин.

Также Волошин заявил, что его никто не изолировал:

"Давно пора изолировать от общества саму Сюмар и ее шефа".

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