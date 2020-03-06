"Погуляем на политических похоронах порохоботов и соросят", - Волошин заявляет, что здоров, но проведет 7 дней дома
Об этом нардеп от фракции ОПЗЖ Олег Волошин написал в Facebook.
"Я абсолютно здоров, только что было официально подтверждено заведующей инфекционным отделением Александровской больницы. Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы негативные", - написал депутат.
Однако добавил:
"В Украине пока нет экспресс-тестов именно на коронавирус, так чтобы в соответствии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, побуду дома до следующего четверга, когда закончится 14 дней после моего 30-минутного общения с господином Райтцером. Если результаты анализов взятых у меня мазков будут раньше - значит, буду свободным человеком раньше. "
По словам нардепа, его шокировало "злорадство некоторых псевдожурналистов и поросят (союз порохоботов и соросят)".
"Могу им всем ответить: не дождетесь. Желаю им физического здоровья, долгих лет жизни (желательно в Канаде), но на их политических похоронах мы все скоро погуляем. Страна выздоравливает от вируса национализма и глобалистских перегибов. Вчерашнее голосование это показало", - отметил Волошин.
Также Волошин заявил, что его никто не изолировал:
"Давно пора изолировать от общества саму Сюмар и ее шефа".
- Напомним, по состоянию на 5 марта в Украине выявлено лишь один случай инфицирования коронавирусом.
- Нардеп ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием, у которого обнаружили коронавирус
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- ранее мы сообщали, что Олега Волошина отправили на прохождение теста на коронавирус из-за его встречи с больным парламентарием во Франции
- Виктория Сюмар заявила, что нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина изолировали с подозрением на коронавирус после вмешательства главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и секретаря СНБО Алексея Данилова
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