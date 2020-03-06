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Espreso.tvОбщество"Пахнет Соросом": каналу ZIK назначена внеплановая проверка из-за телемарафона

"Пахнет Соросом": каналу ZIK назначена внеплановая проверка из-за телемарафона

Телеканалу ZIK назначили внеплановую выездную проверку из-за проведения телемарафона "Пахнет Соросом"

Об этом сообщает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"В Национальный совет обратился гражданин Кульчицкий А.П. с жалобой на трансляцию 28.02.2020 в эфире вещателя телемарафона "Пахнет Соросом", что, по его мнению, имеет признаки манипуляции общественным сознанием, разжигание ненависти, распространение ложной информации, языка вражды", - говорится в сообщении.

По данным мониторинга Национальным советом зафиксировано с 07:00 до 22:01 трансляцию упомянутого марафона. Высказывания, распространенные в настоящее время, содержат признаки нарушения лицензиатом абзацев четвертого, тринадцатого части второй статьи 6; пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании"; части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации".

 

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