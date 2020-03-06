"Пахнет Соросом": каналу ZIK назначена внеплановая проверка из-за телемарафона

6 марта, 2020, 17:59

Телеканалу ZIK назначили внеплановую выездную проверку из-за проведения телемарафона "Пахнет Соросом"

Об этом сообщает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"В Национальный совет обратился гражданин Кульчицкий А.П. с жалобой на трансляцию 28.02.2020 в эфире вещателя телемарафона "Пахнет Соросом", что, по его мнению, имеет признаки манипуляции общественным сознанием, разжигание ненависти, распространение ложной информации, языка вражды", - говорится в сообщении.