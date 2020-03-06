"Один из самых абсурдных документов": адвокат Новиков назвал причиной отставки Рябошапки неподписание подозрения Порошенко

6 марта, 2020, 11:15

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков назвал причиной отставки Рябошапки неподписание подозрения Порошенко

Об этом он сказал во время митинга под ГБР, передает Еспресо.TV.

"Сегодня у нас особый день, мы будем общаться со следствием, совсем иначе, чем до этого. До этого разговор был односторонний, они с пулеметной скоростью регистрировали новые производства и еженедельно сообщали сколько раз вызывали на допрос, чтобы задать вопрос", - сказал Новиков.

Он сказал, что сегодня повестка будет на стороне адвокатов - "это стало возможным после решения Шевченковского суда, который ГБР не хотело видеть в этом деле".

"Суд нам обеспечил предмет для конструктивного разговора с ГБР, у нас есть конструктивные, подтвержденные судом, вопросы и претензии к следователям. Сегодня мы будем общаться об этом", - сказал адвокат.

Новиков сказал, что два дня назад в прессу была "утечка" проекта подозрения (Порошенко, - ред.).

"Насколько нам известно, этот проект был утвержден руководством ГБР, и известно, что генпрокурор Рябошапка отказался его подписывать. Это стало основной причиной для его отставки. При всей скандальности ситуации, даже те авторитетные юристы, которые не имеют прямых симпатий к Петру Порошенко, которые комментировали эти проекты, сказали, что это один из самых абсурдных документов, которые они видели", - сказал юрист.

Он сообщил, что это факт, что их оппоненты идут на отчаянные шаги, на попытку утвердить нежизнеспособный, противоречащий закону и здравому смыслу проект подозрения.

"Экстренное снятие генпрокурора, который не хотел его утверждать, - шаг, который о многом говорит. Он показывает, что в сфере уголовного судопроизводства и суда, та сторона, которая вынуждена идти на отчаянные шаги, понимает, что находится в проигрышном положении, поэтому будем продолжать", - подытожил Новиков.