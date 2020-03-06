"Неповторимый украинский вайб": Порошенко посмотрел "Мої думки тихі" и призвал украинцев к просмотру

6 марта, 2020, 10:03

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Наконец и мы с Мариной имели возможность посмотреть это прекрасное украинское кино. Великолепная природа Закарпатья, интересные саундтреки, абсурдный юмор и неповторимый украинский вайб - все это "Мої думки тихі". Современная, лирическая и очень украинская комедия. Но стоит отметить, что юмор в этом фильме никак не умаляет драматургическую глубину - перед нами разворачивается светлая, грустная, наполненная символами история о материнской любви, одиночестве и отчаянии, поиске и принятии себя и другого", - написал Порошенко.

Пятый президент Украины также призвал не медлить и посмотреть эту картину.

"Наш вердикт: если вы еще не видели этот фильм, поторопитесь. Это кино, сделанное красиво и с любовью. Спасибо лучшей украинской актрисе Ирме Витовской-Ванца, Андрей Лидаговскому, Антонио Лукичу и всей съемочной группе за такую прекрасную работу! Теперь мы с Мариной знаем, как поет раховский селезень - тихо, нежно и немного грустно", - добавил Порошенко.