"Не март, а настоящий апрель": Наталья Диденко о погоде на выходные
6 марта, 2020, 19:46
На востоке ожидается переменная облачность и +10 +15 градусов, а в западных областях атмосферный фронт обусловит дожди и температуру от +6 до +11
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.
"7 марта в западных частях Украины атмосферный фронт обусловит дожди. Ожидается прохладная погода с периодическими дождями. Максимальная температура воздуха будет колебаться от +6 до +11. На севере будет тепло, а температура будет колебаться в пределах от +9 до +13. Но вероятность небольшого дождя на Житомирщине и Киевщине. На востоке Украины будет не март, а настоящий апрель. Ожидается +10 +15. В центральной части Украины без существенных осадков, а температура будет колебаться от +10 до +14. В южной части Украины будет тепло, + 11 +15 ", - сообщила Диденко.
В Киеве 7 марта ожидается теплая погода +11 +13. Вероятный небольшой дождь.
А 8 марта в Украину придет атмосферный фронт. Поэтому в воскресенье, в Киеве ожидается прохладная погода с дождями по всей Украине. Температура прогреется до +9, а местами до +12.
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