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Espreso.tvОбщество"Можно увлечься и нечаянно уволить президента": Сенцов о смене правительства и отставке Рябошапки

"Можно увлечься и нечаянно уволить президента": Сенцов о смене правительства и отставке Рябошапки

Экс-пленник Кремля Олег Сенцов прокомментировал кадровые изменения во власти

Об этом он написал в Facebook.

"Вчера они погнали правительство, сегодня - генпрокурора. Так можно увлечься и завтра нечаянно уволить президента", - написал Сенцов.

  • Верховная Рада проголосовала за выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
  • Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об увольнении с должности.
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