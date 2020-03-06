"Можно увлечься и нечаянно уволить президента": Сенцов о смене правительства и отставке Рябошапки
6 марта, 2020, 10:07
Экс-пленник Кремля Олег Сенцов прокомментировал кадровые изменения во власти
Об этом он написал в Facebook.
"Вчера они погнали правительство, сегодня - генпрокурора. Так можно увлечься и завтра нечаянно уволить президента", - написал Сенцов.
- Верховная Рада проголосовала за выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
- Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об увольнении с должности.
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