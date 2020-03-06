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Espreso.tvОбщество"Кто найдет прямую цитату, пусть первый бросит в меня коммент", - министр Кулеба возразил упреки СМИ

"Кто найдет прямую цитату, пусть первый бросит в меня коммент", - министр Кулеба возразил упреки СМИ


фото: rfe
6 марта новый глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что СМИ приписали ему слова, которых он не говорил в ток-шоу, в частности о восстановлении прямого авиасообщения с РФ

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Facebook.

"Нет, я не выступал ни за какое восстановление прямого авиасообщения с РФ. Нет, я не выступал за обмен послами РФ. Кто найдет прямую цитату, где я что-то подобное говорю - пусть первый бросит в меня к̶а̶м̶и̶н̶ь̶ коммент", - отметил министр.

По его словам, слова о авиасообщении звучали в вопросе ведущей.

"Вопрос был вообще не ко мне. Она получила на него отрицательный ответ. Потом спросила меня, как я могу прокомментировать. Я сказал, что слухи и телеграмм-каналы не комментирую", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что потом высказал то говорил всегда:

"Главная цель - деоккупация, и на пути к ней есть различные дипломатические инструменты".

  • Напомним, ряд СМИ сообщили, что Дмитрий Кулеба якобы назвал восстановление прямого авиасообщения с РФ вопросом дипломатического торга
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