"Кто найдет прямую цитату, пусть первый бросит в меня коммент", - министр Кулеба возразил упреки СМИ
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Facebook.
"Нет, я не выступал ни за какое восстановление прямого авиасообщения с РФ. Нет, я не выступал за обмен послами РФ. Кто найдет прямую цитату, где я что-то подобное говорю - пусть первый бросит в меня к̶а̶м̶и̶н̶ь̶ коммент", - отметил министр.
По его словам, слова о авиасообщении звучали в вопросе ведущей.
"Вопрос был вообще не ко мне. Она получила на него отрицательный ответ. Потом спросила меня, как я могу прокомментировать. Я сказал, что слухи и телеграмм-каналы не комментирую", - подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что потом высказал то говорил всегда:
"Главная цель - деоккупация, и на пути к ней есть различные дипломатические инструменты".
- Напомним, ряд СМИ сообщили, что Дмитрий Кулеба якобы назвал восстановление прямого авиасообщения с РФ вопросом дипломатического торга
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