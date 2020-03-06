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Espreso.tvОбщество"Хотели бы, но не можем": Шмыгаль уточнил свои слова по поводу подачи воды в оккупированный Крым

"Хотели бы, но не можем": Шмыгаль уточнил свои слова по поводу подачи воды в оккупированный Крым

Правительство Украины не может подавать воду в Крым до возвращения его в состав Украины

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно ", - написал он.

Премьер пояснил, что этот тезис потерялся в шуме студии.

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - подчеркнул Шмыгаль.

  • Новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать , потому что Крым - это Украина и там живут украинцы

 

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