"Это является государственной изменой": Гончаренко заявил, что подача воды в Крым приведет к снятию санкций с РФ
Об этом он сказал в кулуарах парламента, передает Еспресо.TV.
"Во-первых, это то, что является государственной изменой. То, что говорит Шмыгаль, сейчас он сказал о какой-то гуманитарной катастрофе - все это какое-то словоблудие. Хочу вам напомнить, что это не случайная мысль господина Шмыгаля, а где-то неделю назад, примерно, председатель фракции Арахамия, теперь мы слышим это от Шмыгаля, и это выглядит вполне очевидно, что у власти есть соответствующий план, но они не знают, как правильно его продать обществу", - сказал он.
Гончаренко отметил, что каждый раз, когда они об этом говорят, появляется возмущение. Он также хочет объяснить людям, почему это предательство.
"Первое - канал один и различить воду, которая поставляется людям или на военные базы РФ, невозможно. Второе - согласно всех норм международных прав, оккупант несет ответственность за оккупированную территорию. Третье - это путь к признанию аннексии Крыма, потому что если мы считаем, что туда можно поставлять воду, значит то, что Россия сделала, в принципе приемлемо. Четвертое - это путь к снятию санкций по Крыму. Пятое - Крым превратился в мощную военную базу с огромным количеством военных и именно это есть нехваткой воды в Крыму", - сказал нардеп.
Он сказал, что это фактически поддержка российской армии, которая убивает сегодня украинцев. С любой точки зрения, это неприемлемо - это госизмена, вещи невозможные и недопустимые.
Читайте также
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
Читайте также
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии