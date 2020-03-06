"Это является государственной изменой": Гончаренко заявил, что подача воды в Крым приведет к снятию санкций с РФ

6 марта, 2020, 12:31

Народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко прокомментировал идею премьер-министра Дениса Шмыгаля по поводу подачи воды в Крым

Об этом он сказал в кулуарах парламента, передает Еспресо.TV.

"Во-первых, это то, что является государственной изменой. То, что говорит Шмыгаль, сейчас он сказал о какой-то гуманитарной катастрофе - все это какое-то словоблудие. Хочу вам напомнить, что это не случайная мысль господина Шмыгаля, а где-то неделю назад, примерно, председатель фракции Арахамия, теперь мы слышим это от Шмыгаля, и это выглядит вполне очевидно, что у власти есть соответствующий план, но они не знают, как правильно его продать обществу", - сказал он.

Гончаренко отметил, что каждый раз, когда они об этом говорят, появляется возмущение. Он также хочет объяснить людям, почему это предательство.

"Первое - канал один и различить воду, которая поставляется людям или на военные базы РФ, невозможно. Второе - согласно всех норм международных прав, оккупант несет ответственность за оккупированную территорию. Третье - это путь к признанию аннексии Крыма, потому что если мы считаем, что туда можно поставлять воду, значит то, что Россия сделала, в принципе приемлемо. Четвертое - это путь к снятию санкций по Крыму. Пятое - Крым превратился в мощную военную базу с огромным количеством военных и именно это есть нехваткой воды в Крыму", - сказал нардеп.

Он сказал, что это фактически поддержка российской армии, которая убивает сегодня украинцев. С любой точки зрения, это неприемлемо - это госизмена, вещи невозможные и недопустимые.