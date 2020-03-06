"Была бы помощью людям, одной из самых крупных": Милованов рассказал, чего не успел сделать на посту

6 марта, 2020, 11:38

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов жалеет, что не успел провести осовременивание рынка труда

Об этом он сообщил в интервью Лига.Бизнес

Отвечая на вопрос, что Милованов как министр не успел сделать, он ответил:

"Рынок труда. Его нужно осовременить. У нас теневой рынок труда, особенно в IТ, все работают как ФЛП, или вообще нелегально.

Но это на самом деле очень конкурентный рынок, люди строят хорошие карьеры, много инвестируют в образование, платят бешеные зарплаты. И этот рынок работает. А такие формальные рынки, как государственный, например, шахтеры, здесь беда ", - заявил Милованов.

По мнению Милованова, перезагрузка рынка труда былf бы одной из крупнейших поддержек для граждан.

".. Если бы здесь устроить систему, перезагрузить все это, то это, мне кажется, было бы одной из крупнейших помощей людям. Они могли бы найти лучшую работу, научились бы быть более успешными и зарабатывать больше. Посмотрите даже на мобильность населения. У нас есть законсервированные города, из которых никто никуда не выезжает, и там совсем нет работы", - добавил экс-министр.