Путин: без сильной президентской власти в России будет плохо

6 марта, 2020, 17:49

Президент России Владимир Путин уверен, что отказ от сильной президентской власти или двоевластие губительны для его страны

Об этом хозяин Кремля заявил на встрече с представителями общественности Ивановской области РФ, сообщают российские СМИ.

"У нас без сильной власти в стране будет плохо ... У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе веками росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе. Бельгия год живет без правительства в силу разных причин - политических, этнических. А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто невозможно, пагубно! ", - подчеркнул российский лидер.

Таким образом Путин прокомментировал возможность "перейти к парламентской республике" e России.

Путин отверг и возможность наделить особыми полномочиями Госсовет РФ и возглавить его лично.

По его мнению, это будет означать "ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию".