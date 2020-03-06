Путин: без сильной президентской власти в России будет плохо
Об этом хозяин Кремля заявил на встрече с представителями общественности Ивановской области РФ, сообщают российские СМИ.
"У нас без сильной власти в стране будет плохо ... У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе веками росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе. Бельгия год живет без правительства в силу разных причин - политических, этнических. А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто невозможно, пагубно! ", - подчеркнул российский лидер.
Путин отверг и возможность наделить особыми полномочиями Госсовет РФ и возглавить его лично.
По его мнению, это будет означать "ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию".
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