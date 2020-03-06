ПриватБанк готовится к продаже Буковеля
6 марта, 2020, 17:05
Государственный ПриватБанк собирается избавиться от непрофильного актива, который достался от бывших владельцев и готовится продать часть горнолыжного курорта "Буковель"
Об этом НВ Бизнес сообщила заместитель главы правления ПриватБанка Галина Пахачук.
По ее словам, госбанк начал подготовку к продаже крупнейшего в Украине горнолыжного курорта Буковель. Когда этот комплекс попал на баланс ПриватБанка, после национализации банка, его задекларированная стоимость составляла 12,6 млрд грн.
В комплекс входят гостиница "Звезда Буковеля", отель Radisson blu, 16 подъемников на 62 трассы, земельные участки. Сейчас банк выбирает консультанта по оценке и продаже актива.
"Банку принадлежит две трети комплекса, который состоит из 64 объектов, одна треть приходится на ООО Скорзонера", - уточнила Пахачук.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-