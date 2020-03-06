ПриватБанк готовится к продаже Буковеля

6 марта, 2020, 17:05

Государственный ПриватБанк собирается избавиться от непрофильного актива, который достался от бывших владельцев и готовится продать часть горнолыжного курорта "Буковель"

Об этом НВ Бизнес сообщила заместитель главы правления ПриватБанка Галина Пахачук.

По ее словам, госбанк начал подготовку к продаже крупнейшего в Украине горнолыжного курорта Буковель. Когда этот комплекс попал на баланс ПриватБанка, после национализации банка, его задекларированная стоимость составляла 12,6 млрд грн.

В комплекс входят гостиница "Звезда Буковеля", отель Radisson blu, 16 подъемников на 62 трассы, земельные участки. Сейчас банк выбирает консультанта по оценке и продаже актива.

"Банку принадлежит две трети комплекса, который состоит из 64 объектов, одна треть приходится на ООО Скорзонера", - уточнила Пахачук.