Против Дубинского открыли производство из-за клеветы в адрес Порошенко, - Головань

6 марта, 2020, 19:16

Зарегистрировано уголовное производство по клеветническим заявлениям со стороны нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского

Об этом адвокат Игорь Головань написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Против Дубинского открыли дело. Офис Генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Александра Дубинского в адрес Петра Порошенко. Зарегистрировано уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления ", - написал Головань.