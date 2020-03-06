Против Дубинского открыли производство из-за клеветы в адрес Порошенко, - Головань
6 марта, 2020, 19:16
Зарегистрировано уголовное производство по клеветническим заявлениям со стороны нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского
Об этом адвокат Игорь Головань написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Против Дубинского открыли дело. Офис Генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Александра Дубинского в адрес Петра Порошенко. Зарегистрировано уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления ", - написал Головань.
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