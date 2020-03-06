Президент Польши Дуда планирует приехать в Харьков, чтобы почтить память жертв Катыни

6 марта, 2020, 09:27

Президент Польши Дуда 13 апреля планирует прибыть в Харьков, где почтит память жертв Катынского преступления

Об этом заявил вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский, сообщает Укринформ со ссылкой на Dzieje.pl.

"Президент 13 апреля будет в Харькове, ведь там тоже есть Катынское кладбище. Он будет в Харькове, поскольку преступления совершались в нескольких, по крайней мере, четырех местах ", - отметил Глинский.

Как отметил вице-премьер Глинский, центральные торжества по чествованию жертв Катынского преступления состоятся на площади Пилсудского в центре Варшавы. Тогда будут зачитаны фамилии всех жертв Катынского преступления.

Информацию о возможном визите Дуды в Харьков пока не подтвердил представитель президента РП Блажей Спыхальский. Он отметил, что детали участия президента в мероприятиях по поводу 80-летия Катынского преступления будут обнародованы во время пресс-конференции на следующей неделе.