Президент Польши Дуда планирует приехать в Харьков, чтобы почтить память жертв Катыни
Об этом заявил вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский, сообщает Укринформ со ссылкой на Dzieje.pl.
"Президент 13 апреля будет в Харькове, ведь там тоже есть Катынское кладбище. Он будет в Харькове, поскольку преступления совершались в нескольких, по крайней мере, четырех местах ", - отметил Глинский.
Как отметил вице-премьер Глинский, центральные торжества по чествованию жертв Катынского преступления состоятся на площади Пилсудского в центре Варшавы. Тогда будут зачитаны фамилии всех жертв Катынского преступления.
Информацию о возможном визите Дуды в Харьков пока не подтвердил представитель президента РП Блажей Спыхальский. Он отметил, что детали участия президента в мероприятиях по поводу 80-летия Катынского преступления будут обнародованы во время пресс-конференции на следующей неделе.
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