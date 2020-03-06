Порошенко: вчерашний шабаш в парламенте показал - Зеленский вступил в союз с марионетками Коломойского и пропутинской "пятой колонной"

6 марта, 2020, 11:38

Об этом Порошенко заявил под стенами ГБР во время митинга против политических репрессий, передает Еспресо.TV.

"Тот шабаш, который был устроен вчера, - шабаш Путина, шабаш пропутинской пятой колонны, которая называется ОПЗЖ и координируется Портновым - куратором ГБР, как мы дожили до этого? И шабаш тех, кто с ними вступил в союз - марионеток Коломойского и монобольшинства "Слуги народа" Зеленского, вставших на их сторону", - сказал Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что речь идет не о персоналии генерального прокурора, а об уничтожении независимости правоохранительной системы в Украине, которая, по его мнению, отдана на откуп людям Портнова и Януковича, что негативно влияет на имидж Украины в мире.

"Разрушается независимость прокуратуры и судов в Украине. Им мало, что за последние две недели по всему миру, начиная от самых авторитетных изданий Польши, "Газеты выборчей", и заканчивая США, The New York Times, пишут об Украине, как о стране, где царит политически мотивированное правосудие и политические преследования", - сказал Порошенко.

Пятый президент Украины также назвал политические репрессии свидетельством того, что Зеленский "превращается в Януковича".

"Этого не было со времен Януковича. И это яркая демонстрация возвращения Украины во времена Януковича, постепенного превращения прокуратуры в прокуратуру Пшонки, а Офиса президента - в администрацию президента Януковича", - убежден Порошенко.

Кроме того, лидер "Европейской Солидарности" предостерег власть от давления на независимые СМИ, в частности на "Прямой канал".

"Мы здесь для того, чтобы этого не допустить, потому что очень большую цену Украина и украинцы заплатили за то, чтобы у нас была демократия, чтобы у нас была свобода слова. Они получили санкцию на проведение обысков на "Прямом канале", потому что им не нравится, что говорит "Прямой канал". Друзья, смотрите "Прямой канал", если они его боятся - значит, там говорят правду", - призвал Порошенко.