Попытка Зеленского прекратить падение своего рейтинга, - Княжицкий о замене Гончарука на Шмыгаля

6 марта, 2020, 21:55

Сейчас может усилиться влияние на правительство со стороны Ахметова, считает Княжицкий

Об этом народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий сказал в эфире программы "Дебаты" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV.

Нардеп прокомментировал причины отставки правительства Алексея Гончарука и назначение Кабмина Дениса Шмыгаля.

"Говоря об экономических проблемах, никого не назначили в экономический блок, кроме экс-министра господина Уманского. Очевидно, что это странно. И не назначили также гуманитарный блок. Никто не назначен ни в Министерство образования, ни в Министерство культуры. Мне кажется, что это такая конечная попытка олигархов взять под контроль это правительство, попытка президента Зеленского прекратить падение своего рейтинга. Но мне кажется, что эта попытка приведет к еще большему падению его рейтинга. Ему ничего пообещать украинцам", - сказал Княжицкий.

По его словам, сейчас может усилиться влияние на правительство со стороны Рината Ахметова. Также будет влияние на Кабинет министров со стороны Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа.

"Очевидно, что это не то правительство, которое улучшит экономику Украины", - добавил Княжицкий.