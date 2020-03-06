Обязанности генпрокурора будет выполнять Виктор Чумак, Виталий Касько ушел в отставку

6 марта, 2020, 12:13

После отставки Руслана Рябошапки обязанности генерального прокурора будет выполнять заместитель Рябошапки Виктор Чумак

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

В комментарии журналистам и.о. генпрокурора Виктор Чумак отметил:

"Ну, надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты. Нельзя же так все бросить и уйти. Но кто же меня здесь оставит, если бы я даже хотел. Я что чей-то верный пес?"

Отметим, что заместитель генпрокурора Виталий Касько подал в отставку вслед за Русланом Рябошапкой.