Обязанности генпрокурора будет выполнять Виктор Чумак, Виталий Касько ушел в отставку
6 марта, 2020, 12:13
После отставки Руслана Рябошапки обязанности генерального прокурора будет выполнять заместитель Рябошапки Виктор Чумак
Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.
В комментарии журналистам и.о. генпрокурора Виктор Чумак отметил:
"Ну, надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты. Нельзя же так все бросить и уйти. Но кто же меня здесь оставит, если бы я даже хотел. Я что чей-то верный пес?"
Отметим, что заместитель генпрокурора Виталий Касько подал в отставку вслед за Русланом Рябошапкой.
- Напомним, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заверил, что на него никто не оказывал никакого давления с целью подписания подозрений в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.
- 4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел проект постановления о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке и решил передать его на голосование в ВР
- Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что на должность Генпрокурора хотят назначить экс-нардепа "Слуги народа", и.о. председателя ГБР Ирину Венедиктову или нардепа от "СН" Сергея Ионушаса, чтобы вести политическую расправу над оппонентами. По словам Юрчишина, "Голос" не поддержит отставку в одном случае
- Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки решает не он, а народные депутаты.
- Рябошапка заявил, что постановление о его отставке построена "на откровенной лжи и манипуляции".
- Генеральный прокурор Руслан Рябошапка после своего выступления в Раде вышел из зала, не дождавшись вопросов нардепов.
- Адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков назвал причиной отставки Рябошапки неподписание подозрения Порошенко
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