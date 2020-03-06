Новый министр финансов Украины Игорь Уманский заявил о встрече с представителями МВФ

6 марта, 2020, 09:30

Министр финансов Украины Игорь Уманский заявил, что министерство продолжит сотрудничество с МВФ

Об этом он сказал НВ Бизнес .

Уманский сообщил, что сегодня в 9:00 утра он проводит встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йостой Люнгманом.

"И сотрудничество с ними точно является актуальным, - сказал министр. - И мы по результатам встречи дадим стайтмент (заявление, - ред.)."

Он подтвердил изданию, что Минфин продолжит сотрудничество и выполнение prior actions МВФ, чтобы подписать соглашения о новой программе для Украины.

Напомним, вчера поздно вечером новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление о том, что его Кабмин настроен продолжать взвешенную фискальную политику и сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины.

Предыдущее правительство договорилось с МВФ о новой программе кредитования объемом $5,5 млрд, но она не была утверждена советом директоров Фонда, поскольку Украина не выполнила ряд предварительных условий, в частности, по поводу принятия закона, который сделает невозможным возвращение обанкротившихся банков их бывшим владельцам (анти-Коломойский закон).