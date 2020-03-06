Новый министр финансов Украины Игорь Уманский заявил о встрече с представителями МВФ
Об этом он сказал НВ Бизнес .
Уманский сообщил, что сегодня в 9:00 утра он проводит встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йостой Люнгманом.
"И сотрудничество с ними точно является актуальным, - сказал министр. - И мы по результатам встречи дадим стайтмент (заявление, - ред.)."
Он подтвердил изданию, что Минфин продолжит сотрудничество и выполнение prior actions МВФ, чтобы подписать соглашения о новой программе для Украины.
Напомним, вчера поздно вечером новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление о том, что его Кабмин настроен продолжать взвешенную фискальную политику и сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины.
Предыдущее правительство договорилось с МВФ о новой программе кредитования объемом $5,5 млрд, но она не была утверждена советом директоров Фонда, поскольку Украина не выполнила ряд предварительных условий, в частности, по поводу принятия закона, который сделает невозможным возвращение обанкротившихся банков их бывшим владельцам (анти-Коломойский закон).
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