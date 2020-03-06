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Espreso.tvОбществоНовосад считает нецивилизованным способом, которым Рада отправила Кабмин в отставку

Новосад считает нецивилизованным способом, которым Рада отправила Кабмин в отставку


фото: kmu.gov.ua
Экс-министр образования и науки Украины Анна Новосад считает способ, которым Верховная Рада отправила Кабинет Министров в отставку, нецивилизованным

Об этом она рассказала в интервью "Радио НВ", передает "Гордон ".

"Мне важно, каким образом происходило все то, что происходило на этой неделе. И, по-моему, способ несколько нецивилизованный", - сказала Новосад.

По словам Новосад, министры даже не поняли, в чем была претензия Верховной Рады к их работе.

"Главная претензия в том, что мы не поняли, какие к нам претензии. У меня как у министра образования и науки, очевидно, было много ошибок, мы не все успели. Но я не услышала артикулированного списка замечаний к моей работе, работы моей команды ", - добавила она.

  • Напомним, Рада отправила в отставку Рябошапку .
  • Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об увольнении с должности.
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