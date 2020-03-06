Новосад считает нецивилизованным способом, которым Рада отправила Кабмин в отставку
6 марта, 2020, 15:41
Экс-министр образования и науки Украины Анна Новосад считает способ, которым Верховная Рада отправила Кабинет Министров в отставку, нецивилизованным
Об этом она рассказала в интервью "Радио НВ", передает "Гордон ".
"Мне важно, каким образом происходило все то, что происходило на этой неделе. И, по-моему, способ несколько нецивилизованный", - сказала Новосад.
По словам Новосад, министры даже не поняли, в чем была претензия Верховной Рады к их работе.
"Главная претензия в том, что мы не поняли, какие к нам претензии. У меня как у министра образования и науки, очевидно, было много ошибок, мы не все успели. Но я не услышала артикулированного списка замечаний к моей работе, работы моей команды ", - добавила она.
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