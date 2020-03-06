Нового генпрокурора могут назначить не ранее чем через неделю, - нардеп "слуга" Ионушас
6 марта, 2020, 14:16
Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрен вопрос назначения нового генерального прокурора, может произойти не раньше чем через неделю
Об этом заявляет народный депутат фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, передает Интерфакс-Украина .
"Следующая неделя у нас - работа с комитетами. Внеочередное, если и будет при назначении, то только через неделю", - сказал Ионушас в кулуарах Верховной Рады.
Согласно календарному плану работы ВР, 10-13 марта депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, 17-20 марта в режиме пленарного заседания.
- Напомним, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заверил, что на него никто не оказывал никакого давления с целью подписания подозрений по поводу пятого президента Украины Петра Порошенко.
- Рябошапка заявил, что постановление о его отставке построено "на откровенной лжи и манипуляции".
- Генеральный прокурор Руслан Рябошапка после своего выступления в Раде вышел из зала, не дождавшись вопросов нардепов.
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- Адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков назвал причиной отставки Рябошапки неподписание подозрения Порошенко.
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