Немецкий суд дал разрешение на установку памятника Ленину

6 марта, 2020, 16:28

В городе Гельзенкирхен на западе Германии установят памятник Владимиру Ленину. Он станет первым памятником коммунистическому лидеру в западной части страны

Об этом сообщает The Guardian.

Судебный процесс между местной властью и Марксистско-ленинской партией Германии (МЛПН) закончился победой последних. Суд предоставил разрешение на установку металлической статуи Ленина перед штабом партии.

Местные власти считают, что статуя Ленина "испортит вид города", поскольку она будет перекрывать вид на здание 1930 года, которое является историко-архитектурным памятником Гельзенкирхене. Отмечается, что из-за статуи люди не смогут беспрепятственно смотреть на историческую достопримечательность.

Местный совет района Западного Гельзенкирхене говорит, что Ленин это неподходящая фигура для чествования в их городе, - "Коммунистический лидер Ленин олицетворяет насилие, репрессии, террор и огромные человеческие страдания. Все это делает его несовместимым со свободным демократическим конституционным порядком в Германии".

В МЛПН, которое является собственником здания, назвали решение суда "Фантастической победой Владимира Ильича Ленина". Лидер партии сказал немецким СМИ, что "Гельзенкирхен - город рабочих и Ленин здесь очень хорошо вписывается".

Церемония открытия памятника состоится 14 марта. Ожидается, что на нее приедут сторонники МЛПН со всей страны. Двухметровую чугунную статую изготовили 1930-х годах в Советском Союзе. Партия приобрела ее на чешском онлайн-аукционе.

Марксистско-ленинскую партию Германии основали в 1982 году. Сейчас она под наблюдением немецкой разведки. Партия считается экстремистской и неконституционной.