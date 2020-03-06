Не смогла сдать тесты на знание законов: Устинова о Гришиной, которую "слуги народа" выдвигают на министра образования

6 марта, 2020, 16:15

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина не смогла сдать тесты на знание законодательства, когда подавалась на конкурс в Верховный суд, заявила Устинова

Об этом народный депутат Александра Устинова написала в своем блоге на "Украинской правде".

"Уже в эти выходные президент Владимир Зеленский может согласовать кандидатуру Юлии Гришиной на должность Министра образования. До депутатства занимался преподаванием права в Национальном университете им. Шевченко. Тем не менее, сама она не смогла сдать тесты на знание законодательства, когда подавалась на конкурс в Верховный суд . В собственности семьи Гришиной - дом в элитном пригороде Киева со своей баней почти 100 кв метров ", - написала Устинова.

Нардеп отметила, что мужа Гришиной внутренняя инспекция ГПУ обвиняла во взятке. У него нашли $ 20 тыс., переданные ему в виде взятки сбушником. Позже он заявил, что это были его личные средства, дело закрыли, а деньги вернули владельцу.

По словам Устиновой, состояние и обвинение во взяточничестве позволили уволить мужа народного депутата в ходе реформы Генпрокуратуры несколько месяцев назад, в декабре 2019 года. Когда муж подавал декларацию об увольнении из Генпрокуратуры 2 месяца назад, когда его жена уже была народным депутатом, она не предоставила информацию мужу о своих доходах и сбережениях.

"Народная депутат, который хочет возглавить Министерство образования и науки и должен сам подать декларацию о доходах, отказалась предоставлять информацию мужу о своих доходах. В декларации нет и красивого белого джипа BMW, на котором депутат ездит на работу в Верховную Раду", - добавила Устинова .