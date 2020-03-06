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Espreso.tvОбществоНардепка- "слуга" Василевская-Смаглюк поблагодарила Портнова за работу для "восстановления справедливости" в Украине

Нардепка- "слуга" Василевская-Смаглюк поблагодарила Портнова за работу для "восстановления справедливости" в Украине


фото: 24tv
Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что экс-заместитель главы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов делает много для восстановления справедливости

Об этом она заявила в эфире одного из каналов, передает Цензор.НЕТ.

"Господин Портнов делает нынешней власти неоценимую услугу. Именно его руками сейчас осуществляется восстановление справедливости. Люди действительно хотят перемен и хотят справедливости, и если власть сегодня не находит в себе сил этим заниматься, то я благодарю Андрея Портнова за его вклад в восстановление справедливости в Украине" , - заявила Василевская-Смаглюк.

Источниках: https://censor.net.ua/ua/v3179854 Она также не думает, что он возглавит какой правоохранительных органов.

"Он профессиональный юрист, автор Уголовно-процессуального кодекса. Я не думаю, что есть политическая или его воля, чтобы возглавить какой-то орган", - сказала нардепка.

 

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