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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье у украинки, которая вернулась из Италии, подозревают коронавирус

На Закарпатье у украинки, которая вернулась из Италии, подозревают коронавирус

На Закарпатье, 5 марта, в областную инфекционную больницу доставили женщину с высокой температурой

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"Позвонила в скорую, описала свое состояние. Медики приехали в спецкостюмах и отвезли пациентку в областную инфекционную больницу. Там ей провели вирусологические анализы, гриппа не обнаружили. Чтобы исключить подозрение на заболевание коронавирусом, для дальнейшего анализа, биоматериал женщины отправили в Киев", - говорится в сообщении.

По сообщению ОГА, в настоящее время состояние пациентки стабильное, повышенной температуры нет. Лица, контактировавшие с женщиной, находятся на домашней обсервации под контролем эпидемиологов.

 

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