На Закарпатье у украинки, которая вернулась из Италии, подозревают коронавирус
6 марта, 2020, 16:36
На Закарпатье, 5 марта, в областную инфекционную больницу доставили женщину с высокой температурой
Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
"Позвонила в скорую, описала свое состояние. Медики приехали в спецкостюмах и отвезли пациентку в областную инфекционную больницу. Там ей провели вирусологические анализы, гриппа не обнаружили. Чтобы исключить подозрение на заболевание коронавирусом, для дальнейшего анализа, биоматериал женщины отправили в Киев", - говорится в сообщении.
По сообщению ОГА, в настоящее время состояние пациентки стабильное, повышенной температуры нет. Лица, контактировавшие с женщиной, находятся на домашней обсервации под контролем эпидемиологов.
- По состоянию на 15:00 6 марта заболели коронавирусом 100113 человек. В Китае более 80 тыс. больных, в Южной Корее - 6,5 тыс., в Иране -4,7 тыс. и Италии 3,8 тыс.
- Исследования не подтвердили подозрение на коронавирус у 9 украинцев.
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