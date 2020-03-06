На Закарпатье у украинки, которая вернулась из Италии, подозревают коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"Позвонила в скорую, описала свое состояние. Медики приехали в спецкостюмах и отвезли пациентку в областную инфекционную больницу. Там ей провели вирусологические анализы, гриппа не обнаружили. Чтобы исключить подозрение на заболевание коронавирусом, для дальнейшего анализа, биоматериал женщины отправили в Киев", - говорится в сообщении.

По сообщению ОГА, в настоящее время состояние пациентки стабильное, повышенной температуры нет. Лица, контактировавшие с женщиной, находятся на домашней обсервации под контролем эпидемиологов.