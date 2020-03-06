На Полтавщине джип врезался в маршрутку, двое погибших

6 марта, 2020, 22:18

Авария с участием маршрутки произошла 6 марта около 17 часов на Полтавщине, близ села Вишняки Хорольского района, на автодороге Киев - Харьков

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В результате столкновения автомобиля Jeep Cherokee с пассажирским микроавтобусом сообщением "Полтава - Пирятин", два человека погибли и 11 доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

После столкновения с микроавтобусом водитель на джипе с места ДТП скрылся. Полицейские вычислили и заблокировали дальнейшее движение беглеца. По предварительным данным, у водителя внедорожника признаки алкогольного опьянения. Он 1983 года рождения, житель Киевской области.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Водителя джипа задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По предварительным данным, в микроавтобусе на момент столкновения и опрокидывания могли находиться более 20 пассажиров. В настоящее время всех осматривают врачи.