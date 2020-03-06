 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Полтавщине джип врезался в маршрутку, двое погибших

На Полтавщине джип врезался в маршрутку, двое погибших

Авария с участием маршрутки произошла 6 марта около 17 часов на Полтавщине, близ села Вишняки Хорольского района, на автодороге Киев - Харьков

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В результате столкновения автомобиля Jeep Cherokee с пассажирским микроавтобусом сообщением "Полтава - Пирятин", два человека погибли и 11 доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

После столкновения с микроавтобусом водитель на джипе с места ДТП скрылся. Полицейские вычислили и заблокировали дальнейшее движение беглеца. По предварительным данным, у водителя внедорожника признаки алкогольного опьянения. Он 1983 года рождения, житель Киевской области.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Водителя джипа задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По предварительным данным, в микроавтобусе на момент столкновения и опрокидывания могли находиться более 20 пассажиров. В настоящее время всех осматривают врачи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 марта, 2020 пятница

больше новостей

6 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать