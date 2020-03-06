На Полтавщине джип врезался в маршрутку, двое погибших
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В результате столкновения автомобиля Jeep Cherokee с пассажирским микроавтобусом сообщением "Полтава - Пирятин", два человека погибли и 11 доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
После столкновения с микроавтобусом водитель на джипе с места ДТП скрылся. Полицейские вычислили и заблокировали дальнейшее движение беглеца. По предварительным данным, у водителя внедорожника признаки алкогольного опьянения. Он 1983 года рождения, житель Киевской области.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Водителя джипа задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По предварительным данным, в микроавтобусе на момент столкновения и опрокидывания могли находиться более 20 пассажиров. В настоящее время всех осматривают врачи.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-