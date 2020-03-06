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Espreso.tvОбществоМендель похвасталась общим фото с Зеленским

Мендель похвасталась общим фото с Зеленским


фото: Facebook Юлії Мендель
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель похвасталась новой фотосессией с главой государства

Фотографии Юлия Мендель опубликовала в своем Facebook.

"Завтра у президента Владимира Зеленского обложка одного из самых известных европейских журналов. Тизер - наша общая фото. На обложке, конечно, только президент ", - написала Мендель.

 

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