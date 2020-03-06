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Espreso.tvОбществоЛидера шведской антимиграционной партии задержали на границе Турции и Греции: раздавал флаеры нелегалам

Лидера шведской антимиграционной партии задержали на границе Турции и Греции: раздавал флаеры нелегалам

Лидера антимиграционной партии "Шведские демократы" Йимми Оккесона задержали за раздачей мигрантам флаеров на границе Турции и Греции

Об этом сообщает Европейская правда.

В течение нескольких дней Оккесон находился на греко-турецкой границе, где без разрешения раздавал мигрантам флаеры. В них мигрантов и беженцев среди прочего предупреждают, что ехать в Швецию не стоит, потому что она переполнена.

Полиция Турции задержала политика за раздачей флаеров.

В сопровождении правоохранителей его доставили в аэропорт Стамбула и выслали в Швецию.

"Шведские демократы" - одна из крупнейших партий Швеции, известная своими радикальными взглядами на миграционную политику Европы, которую она считает слишком мягкой.

Партия пока не представлена в правительстве, однако на прошлых выборах в 2018 году она заняла третье место по количеству голосов избирателей.

  • Эрдоган в понедельник предупредил Европу, что "миллионы мигрантов и беженцев" скоро отправятся к ее границам. Он выступил с заявлением после того, как объявил, что Турция больше не может выполнять соглашение с ЕС 2016 года по сдерживанию беженцев.
  • Греция заявила, что около тысячи мигрантов достигли ее восточных Эгейских островов с утра воскресенья.
  • На сухопутной границе греческие правоохранители вынуждены применять водометы и слезоточивый газ , пытаясь остановить толпы нелегалов из Турции. При этом мигранты забрасывают стражей порядка камнями и другими предметами.
  • На море береговая охрана Греции вынуждена применять огнестрельное оружие, чтобы заставить мигрантов развернуть свои лодки назад, в сторону Турции.
  • Греция приостановила на месяц рассмотрение просьб об убежище для беженцев из Сирии.
  • Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт предупредил мигрантов о "закрытом пути" в ЕС, а канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что наплыв мигрантов образца 2015 года не должен повториться.
  • Правление Агентства ЕС по охране границ и береговой охраны Frontex провело во вторник экстренное заседание в штаб-квартире организации в Варшаве, на котором согласовало срочные меры для оказания помощи Греции в защите границ от нелегалов.
  • 4 марта на внеочередной встрече глав МВД стран Евросоюза было подчеркнуто, что ЕС готов решительно защищать свои внешние границы "всеми необходимыми мерами".
  • Турция развернула 1000 сотрудников специальных полицейских сил вдоль своей границы с Грецией в четверг, чтобы заблокировать попытки мигрантов вернуться назад.
  • Греция обвинила турецких силовиков в стрельбе слезоточивым газом в сторону греческой границы.
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