Лидера шведской антимиграционной партии задержали на границе Турции и Греции: раздавал флаеры нелегалам

6 марта, 2020, 18:08

Лидера антимиграционной партии "Шведские демократы" Йимми Оккесона задержали за раздачей мигрантам флаеров на границе Турции и Греции

Об этом сообщает Европейская правда.

В течение нескольких дней Оккесон находился на греко-турецкой границе, где без разрешения раздавал мигрантам флаеры. В них мигрантов и беженцев среди прочего предупреждают, что ехать в Швецию не стоит, потому что она переполнена.

Полиция Турции задержала политика за раздачей флаеров.

В сопровождении правоохранителей его доставили в аэропорт Стамбула и выслали в Швецию.

"Шведские демократы" - одна из крупнейших партий Швеции, известная своими радикальными взглядами на миграционную политику Европы, которую она считает слишком мягкой.

Партия пока не представлена в правительстве, однако на прошлых выборах в 2018 году она заняла третье место по количеству голосов избирателей.