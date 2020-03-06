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Espreso.tvОбществоLufthansa отменяет половину рейсов из-за коронавируса

Lufthansa отменяет половину рейсов из-за коронавируса


фото: reuters
Крупнейшая авиакомпания Европы, немецкая Lufthansa отменяет до 50% рейсов в связи с падением спроса на перелеты из-за вспышки коронавируса COVID-19

Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что сокращение рейсов состоится в ближайшие несколько недель.

Отметим, что еще два дня назад Lufthansa сообщала о сокращении 20% рейсов.

Ранее в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) заявили, что в случае дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 мировые авиакомпании могут потерять около 113 млрд долларов.

Напомним, что британская авиакомпания Flybe объявила себя банкротом , не справившись с экономическими трудностями в связи с коронавирусом.

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