Как ВВП Японии и Германии вместе: паника из-за коронавируса уже нанесла $ 9 трлн убытков. Рынки снова падают

6 марта, 2020, 16:38

После непродолжительного периода восстановления падение акций на мировых фондовых рынках продолжилось после решения Федеральной резервной системы понизить ключевую процентную ставку. Результатом стало $ 9 трлн убытков для инвесторов за 9 дней

Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование Bank of America, опубликованное 5 марта.

В частности, ключевой индекс Японии, Nikkei 225 6 марта упал на 2,7%, индексы Южной Кореи - на 2,2%, индекс Гонконгской биржи - на 2,3%, а китайский индекс SHCOMP - на 1,2%.

Европейские фондовые индексы упали на 3-4% на новостях о распространении вируса в Европе.

Американский индекс Dow Jones упал на 2,2%, а акции 500 крупнейших компаний США (индекс S & P 500) подешевели на 2%.

Согласно данным МВФ, $ 9 трлн - это эквивалент ВВП Японии и Германии вместе взятых.