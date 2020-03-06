Как ВВП Японии и Германии вместе: паника из-за коронавируса уже нанесла $ 9 трлн убытков. Рынки снова падают
6 марта, 2020, 16:38
После непродолжительного периода восстановления падение акций на мировых фондовых рынках продолжилось после решения Федеральной резервной системы понизить ключевую процентную ставку. Результатом стало $ 9 трлн убытков для инвесторов за 9 дней
Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование Bank of America, опубликованное 5 марта.
В частности, ключевой индекс Японии, Nikkei 225 6 марта упал на 2,7%, индексы Южной Кореи - на 2,2%, индекс Гонконгской биржи - на 2,3%, а китайский индекс SHCOMP - на 1,2%.
Европейские фондовые индексы упали на 3-4% на новостях о распространении вируса в Европе.
Американский индекс Dow Jones упал на 2,2%, а акции 500 крупнейших компаний США (индекс S & P 500) подешевели на 2%.
Согласно данным МВФ, $ 9 трлн - это эквивалент ВВП Японии и Германии вместе взятых.
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