Главный дипломат ЕС в марте посетит Украину и планирует визит в РФ, - журналист
Об этом написал брюссельский журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман у себя в Twitter.
"Хосеп Боррель говорит, что он посетит Россию как можно быстрее. Это происходит после развернутой Францией дискуссии о политике ЕС в отношении России на встрече министров иностранных дел в четверг. Это привело к толчку к расширению избирательного взаимодействия с Москвой", - написал Норман.
. @JosepBorrellF says he will visit #Russia as soon as possible. comes after French-pushed discussion on EU Russia policy on Thu among foreign ministers. That resulted in a push to broaden selective engagement with Moscow.- laurence norman (@laurnorman) March 6, 2020
Он также написал, позже в этом месяце боррелий посетит в Украине, "поэтому быстрее может быть достаточно скоро, если он тоже поедет в Россию".
"Впервые за последние годы глава внешней политики ЕС посетит Москву на двусторонние переговоры", - отметил журналист.
По информации Европейской правды , Боррель приедет в Украину во второй декаде марта и планирует посетить Донбасс.
В конце января Боррель заявлял, что намерен посетить Украину, чтобы показать мощную поддержку ЕС. Он также говорил, что хотел бы посетить Донбасс, чтобы "прочувствовать ситуацию на месте".
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