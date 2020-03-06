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Espreso.tvОбществоГлавный дипломат ЕС в марте посетит Украину и планирует визит в РФ, - журналист

Главный дипломат ЕС в марте посетит Украину и планирует визит в РФ, - журналист

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель в марте посетит Украину и после этого планирует визит в РФ

Об этом написал брюссельский журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман у себя в Twitter.

"Хосеп Боррель говорит, что он посетит Россию как можно быстрее. Это происходит после развернутой Францией дискуссии о политике ЕС в отношении России на встрече министров иностранных дел в четверг. Это привело к толчку к расширению избирательного взаимодействия с Москвой", - написал Норман.

Он также написал, позже в этом месяце боррелий посетит в Украине, "поэтому быстрее может быть достаточно скоро, если он тоже поедет в Россию".

"Впервые за последние годы глава внешней политики ЕС посетит Москву на двусторонние переговоры", - отметил журналист.

По информации Европейской правды , Боррель приедет в Украину во второй декаде марта и планирует посетить Донбасс.

В конце января Боррель заявлял, что намерен посетить Украину, чтобы показать мощную поддержку ЕС. Он также говорил, что хотел бы посетить Донбасс, чтобы "прочувствовать ситуацию на месте".

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