Глава Минздрава Емец заявил, что его задача - эволюция в медреформе

6 марта, 2020, 09:05

Новоназначенный министр здравоохранения Илья Емец имеет цель сделать некоторую эволюцию в реформе отрасли охраны, чтобы ее результаты удовлетворили и пациентов, и врачей

Об этом Емец заявил 5 марта во время ток-шоу "Право на власть", сообщает Укринформ .

"Я абсолютно уверен, что я обязан сделать так, чтобы два столба - пациент и медик - должны были быть, будем так говорить, не против реформы. Если хоть один из них будет против, никакой реформы не будет. Поэтому моя задача сейчас - сделать некоторую эволюцию в реформе и сделать так, чтобы и пациент, и врач были довольны. Сейчас только часть реформы, самая главная - это специализированная медицинская помощь, в которой много-много аспектов, и я уверен, что мы должны решить первое - это страховая медицина . Мы абсолютно обязаны сейчас как можно скорее сказать, что гражданин Украины имеет право на страховую медицину", - отметил Емец.

В то же время он подчеркнул, что в любом случае при этом не будет предусматриваться отмена национальной службы здоровья.

"Ни в коем случае отмены не будет, потому что это прототип, это первый шаг ... Национальная служба здоровья - только название и функции поменять. Это должно быть страховым полисом сначала базового уровня, затем - второго, а дальше - третьего" , - пояснил он.