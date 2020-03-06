Глава Минздрава Емец заявил, что его задача - эволюция в медреформе
Об этом Емец заявил 5 марта во время ток-шоу "Право на власть", сообщает Укринформ .
"Я абсолютно уверен, что я обязан сделать так, чтобы два столба - пациент и медик - должны были быть, будем так говорить, не против реформы. Если хоть один из них будет против, никакой реформы не будет. Поэтому моя задача сейчас - сделать некоторую эволюцию в реформе и сделать так, чтобы и пациент, и врач были довольны. Сейчас только часть реформы, самая главная - это специализированная медицинская помощь, в которой много-много аспектов, и я уверен, что мы должны решить первое - это страховая медицина . Мы абсолютно обязаны сейчас как можно скорее сказать, что гражданин Украины имеет право на страховую медицину", - отметил Емец.
В то же время он подчеркнул, что в любом случае при этом не будет предусматриваться отмена национальной службы здоровья.
"Ни в коем случае отмены не будет, потому что это прототип, это первый шаг ... Национальная служба здоровья - только название и функции поменять. Это должно быть страховым полисом сначала базового уровня, затем - второго, а дальше - третьего" , - пояснил он.
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