Глава МИД Литвы призвал коллег из ЕС не ехать на парад в Москву

6 марта, 2020, 17:16

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус призывает коллег из других стран ЕС в мае не ехать в Москву на парад 9 мая, поскольку таким образом Россия стремится отметить победы нынешней "военной политики"

Об этом сообщается на сайте МИД Литвы со ссылкой на выступление Линкявичуса на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Загребе, где обсуждалась общая политика ЕС в отношении России.

"Россия любит символы. Парад, который проходит в Москве в мае, не только знаменует собой победу во Второй мировой войне, но и направлен на то, чтобы отпраздновать победы нынешней военной политики России", - заявил Линкявичус.

Он призвал коллег критически оценить планы официального визита в Москву, поскольку, по словам министра, Россия использует свои многочисленные контакты для создания впечатления обычного общения, и это ей удается.

На неформальной дискуссии министр отметил, что сейчас нет предпосылок для изменения политики ЕС в отношении России, поскольку сама Россия не меняет свою внешнюю политику, продолжает вмешиваться в дела соседних и других государств, а в последнее время ее поведение стало еще более агрессивным.

"Россия демонстрирует свою силу не только на региональном, но и на глобальном уровне. Запад не может рассчитывать на партнерство с Россией, которая занимается не урегулированием конфликтов, а, скорее, эскалацией. Мы говорим не только о Грузии или Украине, но и о сирийской провинции Идлиб и об эскалации в Ливии ", - сказал министр иностранных дел Литвы.

По его мнению, ЕС и дальше должна строить отношения с Россией на пяти принципах, о которых договорились в 2016 году и еще раз были подтверждены государствами ЕС в 2018 году: требовать полной реализации Минских соглашений, укреплять отношения ЕС со странами Восточного партнерства, с государствами Центральной Азии, укреплять иммунитет ЕС по гибридным угрозам, а также стратегическую коммуникацию, энергетику и другие сферы. Среди упомянутых принципов - и селективное привлечение России к глобальным вызовам и там, где есть интерес ЕС, укрепление человеческих отношений с российской общественностью и поддержка гражданского общества РФ.

При этом Линкявичус призвал своих коллег из ЕС к более активному участию в диалоге с российским гражданским обществом и сообщил о 7 Русском форуме, который состоится в Литве в мае этого года. Там будет предоставлена площадка для дискуссий о будущем России в свободной и демократической Европе и о возрожденных после 35-летнего перерыва сахаровских слушаниях по правам человека.