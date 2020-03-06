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Espreso.tvОбществоФракция ОПЗЖ поедет на парад 9 мая в Москве, - Кива

Фракция ОПЗЖ поедет на парад 9 мая в Москве, - Кива

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что фракция будет праздновать День победы на параде в Москве

Об этом он заявил в эфире одного из телевизионных каналов, информирует 5 канал.

"75-я годовщина - это та дата, которая вызывает огромное уважение. Наша фракция обязательно будет праздновать память великой победы и будет присутствовать в Москве на параде", - сказал он.

Кива считает, что празднование Дня победы - это шаг к "объединению общества".

"Празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне может не только объединить общество, но и стать отправной точкой в урегулировании конфликта на Донбассе и нормализации отношений с РФ", - сказал политик.

Депутат от ОПЗЖ также считает, что историю пытаются переписать, и заявил, что будет праздновать День победы, несмотря на позицию экс-министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

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