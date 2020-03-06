ЕС официально снял санкции с Азарова и Ставицкого

6 марта, 2020, 11:50

Европейский Союз официально снял санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого

Соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступило в силу.

Согласно публикации, из санкционного списка исключили Азарова и Ставицкого. Они находились под европейскими санкциями с 2014 года за хищение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением.

Санкции продолжают действовать в отношении экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра, экс-главы МВД Виталия Захарченко, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, экс-министра образования Дмитрия Табачника, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, олигарха Сергея Курченко , бывшего вице-премьера Сергея Арбузова и бывшего заместителя главы МВД Виктора Ратушняка.

Санкции против вышеуказанных людей продлены на год - до 6 марта 2021 года.