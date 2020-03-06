Дубилет назвал 50 достижений за время работы в Кабмине

6 марта, 2020, 10:35

Некоторые проекты завершены, некоторые - в процессе. Почти все они должны запуститься в этом году

Об этом бывший министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет написал в Telegram.

"В целом около 50% своего времени я, как министр Кабмина, тратил на организационную "текучку" - проведение заседаний правительства, правительственных комитетов, совещаний, мониторинг задач и многое другое. Остальные 50% времени - это были проекты. Собственно, ради них в свое время я и пошел в Кабмин", - отметил Дубилет.

Нумерация проектов не влияет на их важность. В частности, Дубилет назвал:

1. Внедрение полного электронного документооборота.

2. Зарплаты министров и заместителей.

3. Оптимизация численности сотрудников РГА.

4. Оптимизация численности сотрудников Госкомстата.

5. Сокращение количества отчетов Госкомстата.

6. Оценка численности населения Украины.

7. Новый регламент Кабмина.

8. Внедрение электронного согласования нормативно-правовых актов.

9. Дашборд и мониторинг KPI министерств.

10. KPI и рейтингование ОГА

11. Реорганизация в министерствах

12. Электронная система контроля выполнения задач

13. Централизация кадровых служб.

14. Централизация бухгалтерии.

15. Централизация входящей и исходящей корреспонденции

16. Единственный колл-центр.

17. Внедрение общения с госорганами через месенжеры.

18. Борьба с теневым алкоголем.

19. Электронная акцизная марка.

20. Борьба с поддельными лекарствами. Схема с Гонконгом.

21. Интеграция реестров земли, прав и налоговой.

22. Ортофотосъемка - создание новой карты Украины.

23. Сокращение бюрократии для граждан в Пенсионном фонде.

24. Электронные больничные.

25. Оптимизация недвижимости министерств.

26. Упрощение кадровой бухгалтерии.

27. Упрощение процедур для иностранцев - больше туризма и инвестиций.

28. Упрощение процедур для украинцев на оккупированных территориях.

29. Электронные нотариальные доверенности.

30. Запуск линии 112.

31. Запуск горячей линии по противодействию домашнему насилию

32. Сокращение отчетности для ОГА.

33. Увеличение доступности посольств и визовых центров.

34. Новый закон о Кабмине.

35. Централизация закупок и полиграф.

36. Сокращение коррупции при операциях с землей не сельхозтехнику назначения.

37. Перевод публикации законов и актов в электронную форму.

38. Закон о персональных данных.

39. Трудовая книжка станет необязательной.

40. Присоединение к электросетям (рейтинг Doing Business).

41. Отмена книги учета для ФЛП.

42. Упрощение для бизнеса - чеки пос-терминалов.

43. Избавление от зарплатного рабства.

44. Сервис check.gov.ua.

45. Упрощение для бизнеса общения с военкоматами.

46. Борьба с рейдерством - iGov, Двухфакторная авторизация, Opendatabot.

47. БТИ - взаимодействие с нотариусами и вообще оцифровка

48. Скороговорки с номером лицензии в конце радиороликов.

49. Перезапустили Правительственный колл-центр.

50. Запретили выплаты зарплат и командировочных служащим наличными.