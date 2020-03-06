 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДТП в Киеве: легковые столкнулись и повредили припаркованные авто

ДТП в Киеве: легковые столкнулись и повредили припаркованные авто


фото: Вартові.Еспресо
6 марта в Киеве на улице Драгоманова произошло ДТП с участием трех легковушек

О ДТП сообщают Вартови.Еспресо .

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Megan двигался от метро и пытался вернуть во двор дома, не пропустил таксиста на легковушке Hyundai Sonata, в результате этого произошло столкновение.

От удара водитель такси влетел в припаркованную легковушку Toyota Rav 4.

По предварительным данным, автопроисшествие обошлось без пострадавших.

Фото - Вартови.Еспресо:

  • Напомним, в ночь на 6 марта в Голосеевском районе Киева произошла авария с участием двух легковушек Renault Megane и грузовика-газовоза
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 марта, 2020 пятница

больше новостей

6 марта, 2020 пятница

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать