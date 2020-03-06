ДТП в Киеве: легковые столкнулись и повредили припаркованные авто
6 марта, 2020, 12:27
6 марта в Киеве на улице Драгоманова произошло ДТП с участием трех легковушек
О ДТП сообщают Вартови.Еспресо .
По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Megan двигался от метро и пытался вернуть во двор дома, не пропустил таксиста на легковушке Hyundai Sonata, в результате этого произошло столкновение.
От удара водитель такси влетел в припаркованную легковушку Toyota Rav 4.
По предварительным данным, автопроисшествие обошлось без пострадавших.
Фото - Вартови.Еспресо:
- Напомним, в ночь на 6 марта в Голосеевском районе Киева произошла авария с участием двух легковушек Renault Megane и грузовика-газовоза
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